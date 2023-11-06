جامعة المنوفية تعقد مقابلات لاختيار 15 مدير إدارة بالكليات

استأنفت اللجنة العليا لإجراء مقابلات للمتقدمين من أعضاء الجهاز الإداري للندب على وظيفة مدير إدارة بكليات وإدارات جامعة المنوفية أعمالها، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة، والدكتور أبو الخير عطية عميد كلية الحقوق الأسبق.

مقابلات اختيار مدير إدارة بجامعة المنوفية

أجرت اللجنة، اليوم، المقابلات لـ62 من المتقدمين للندب على 15 وظيفة مدير إدارة بالكليات والإدارة العامة لجامعة المنوفية وشملت الوظائف.

1- مدير إدارة الشؤون الإدارية كلية التربية الرياضية

2- مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الخدمة العامة

3- مدیر إدارة الشؤون الإدارية بمعهد الكبد القومي

4- مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية «مركز الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة».

5 - مدير إدارة التدريب «مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة».

6- مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات الإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع.

7- مدير إدارة الشؤون الإدارية كلية الحقوق.

8- مدير مكتب الأمين المساعد «مكتب الأمين المساعد».

9- مدیر إدارة المكتب الفني مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

10- مدير إدارة المكتب الفني مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

11- مدیر إدارة المكتب الفني مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

12- مدير إدارة الخدمات الداخلية الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

13- مدير إدارة السكرتارية والمحفوظات «الإدارة العامة للشؤون الإدارية».

14- مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية «مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة».

15- مدير إدارة المعاشات ووثائق الخدمة «الإدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس».