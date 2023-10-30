محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة الريادة للعلوم لبحث أوجه التعاون

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور أحمد محمد حمد علي رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بالسادات، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والجامعة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، وذلك بحضور يحيى مبروك فرج رئيس مجلس أمناء الجامعة، وحسن عمار أمين عام الجامعة، والدكتورة سحر عبدالستار إمام المستشار القانوني للجامعة.

التعاون بين الجامعة والمحافظة

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحقيق تنمية مجتمعية، مشيرا إلى استمرار التعاون لدعم تنفيذ المشروعات التنموية من أجل إعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي.

من جانبه أعرب رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا عن تقديره لجهود محافظ المنوفية بشتى القطاعات وسعيه نحو تحسين نوعية الخدمات وتحقيق إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة.

معلومات عن جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بالسادات

جدير بالذكر أن جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة مصرية بمدينة السادات، مقامة على مساحة 35 فدانا باستثمارات تتجاوز 900 مليون جنيه، وتضم 9 كليات هي كلية الطب البشري والعلاج الطبيعي والهندسة والألسن والإعلام والتمريض وطب الأسنان والصيدلة والبيوتكنولوجي والحاسبات والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال، وتم افتتاح كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وفتح باب التسجيل للطلاب، وجارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من باقي الكليات تمهيدا لافتتاحها.