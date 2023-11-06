رئيس جامعة المنوفية يتفقد ورش العمل الدولية في التخدير والعناية المركزة

تفقد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، فعاليات ورش العمل المتقدمة في التخدير والعناية المركزة التي تنظمها الجمعية المصرية للتخدير وطب الحالات الحرجة، بالتعاون مع قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفية، يرافقه الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبرئاسة الدكتورة صفاء هلال أستاذ التخدير بطب المنوفية ومدير عام الجمعية.

وأشاد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بالمحتوى العلمي والتدريب الذي تقدمه الورش، مشيرا إلى أهمية الملتقيات العلمية في تبادل الخبرات ومواكبة الحديث في العالم في مجال العلوم الطبية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على عقد الملتقيات العلمية والمشاركة بها في الداخل والخارج في إطار التعليم الطبي المستمر الذي تنتهجه الجامعة والقطاع الطبي بها.

القاصد: دعم كل الملتقيات العلمية لخدمة الباحثين

وأكد القاصد على دعمه الدائم لكل الملتقيات العلمية وترحيبه بالتعاون مع كل الجامعات والمؤسسات الدولية في التعليم والتدريب، مشيدا بتعاون الجمعية المصرية للتخدير مع المؤسسات الدولية والكلية الأيرلندية لأطباء التخدير.

تفاصيل ورش العمل الدولية في التخدير والعناية المركزة بالمنوفية

وأشارت الدكتورة صفاء هلال، إلى أن الورش تتناول على مدار 6 أيام التدريب العملي على كيفية التعامل الأمثل مع مريض الرعاية الحرجة وأثناء التخدير، بالإضافة إلى الجديد في استخدام الموجات فوق الصوتية والايكو والايكمو وعلاج الألم والتخدير الموضعي، كما تم خلال الورش إضافة أول إنتاج علمي للجمعية للتدريب حول كيفية التعامل مع الإصابات المختلفة.

وشارك في ورش العمل الدكتور خالد أبو العنين رئيس قسم التخدير بكلية الطب ، والدكتورة نجوي ضحي المسؤل عن قسم الرعاية الحرجة بالكلية، وحضرها عدد كبير من أطباء التخدير والتخصصات الطبية المختلفة بكلية الطب والجامعات المصرية والدول العربية.

كما حاضر بورش العمل محاضرين دوليين من دول الإمارات وقطر والسودان والسعودية وجامعةايموري الأمريكية وإيطاليا.