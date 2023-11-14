في أعماق شرم الشيخ.. استمتع بالشعب المرجانية وألف نوع من الأسماك

تشتهر مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بامتلاكها شعاب مرجانية نادرة، تجذب السياح من شتى أنحاء العالم، للتمتع بمناظر بحرية خلابة، لا تتكرر في أي مكان آخر.

رؤية أعماق البحر بنكهة أسرار الطبيعة

وللتعرف على أسرار البحر الأحمر، يتم تنظيم عدد من الرحلات البحرية والغوص التي تساعد على رؤية الأعماق عن قرب.

ومن أشهر هذه الرحلات الغوص لمسافة 4 أمتار تحت سطح البحر، داخل غواصة زجاجية تسمى «الغواصة»، حيث يمكن رؤية آلاف الأسماك النادرة والملونة والكائنات البحرية والشعاب المرجانية المختلفة عن قرب.

وتعد جنوب شبه جزيرة سيناء موطنًا لـ 1000 نوع من الأسماك و200 نوع من الشعاب المرجانية.

الرحلة تبدأ على ظهر يخت وتكتمل بالنزول لقاع البحر من خلال غواصة زجاجية ترى من خلالها كل ما حولك وكأنك تغوص معه.

رحلة بأعماق البحر تطلعك على حياة فريدة

على بُعد قريب من الشاطئ تبدأ رحلتك من داخل الغواصة لتشعر وكأنك تسبح مع الأسماك وتبادلهم النظرات.

وهكذا نجد أعماق البحر الأحمر الذي يحوي العديد من المواقع التي تسمح برؤية واضحة نظرا لنقاء المياه من حولك، فيما تأتي الشمس لتعانق الشعاب المرجانية وتشعرك بالدفء والألفة وكأنك تعيش حياتك بأكملها تحت الماء.

عجائب عالم البحار

يقول هشام محي نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»: «تجذب مدينة شرم الشيخ العديد من الجنسيات الهادفة للسياحة البحرية لما يفتقر لها دول عدة وخاصة هواة الغطس ومحبي التعرف على الكائنات البحرية فنجد بها أسماكاً كثيرة ومتنوعة بموقع واحد وتنمو بها الشعاب المرجانية بوفرة نظرًا للتيارات القوية الموجودة بالمنطقة فنجد شعاباً تسمى (مرجان المخ) نظرا لأنها تشبه مخ الإنسان في تكوينه وهو ينمو ببطء على مدار السنوات ويختبئ بداخله الأسماك الصغيرة حيث أنها تتخذ منه بيتا لها ليحميها من الأسماك الكبيرة».

أماكن الغوص بمحافظة جنوب سيناء

وأشار «محيي» إلى وجود أماكن مميزة للغطس وللاستمتاع برؤية الأسماك وأندر أنواع الشعاب المرجانية، مضيفًا: «لدينا أكثر من 30 موقعاً للغوص بدءا من مضيق تيران شمالا إلى رأس محمد جنوبا وتتوافر بها الشعاب اللينة والآلاف من الأسماك والشعاب الصلبة والشعاب الناعمة».

ونوه بأن هذه الشعاب تنمو منذ آلاف السنين، وتعد جزء مهم في النظام البيئي البحري لأنها تعد مصدر غذاء للأسماك وتسهم في الحفاظ على التوازن البحري .

وتتشكل الشعاب بأشكال مختلفة، فمنها ما يمثل على شكل شجرة أو قشور أو أصابع ويوجد أسماك متنوعة منها أسماك نابليون ونجم البحر وأسماك الفراشة وأسماك الجندي والسلاحف البحرية والدلافين وغيرها .