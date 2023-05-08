مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة: الشعاب المرجانية كنز وثروة قومية لمصر

قال الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، إنّ العلماء أكدوا أنّ البحر الأحمر نقطة أمل للحفاظ على الشعاب المرجانية، لأنه قادر على مقاومة ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنّ الشعاب المرجانية به ستكون آخر شعاب باقية، كونها قادرة على التكيف والنمو في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وهذه حقيقة علمية مثبتة.

برامج الحفاظ على الشعاب المرجانية

وأضاف غلاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم باسم طبانة، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ جهاز شؤون البيئة لديه مجموعة برامج للحفاظ على الشعاب المرجانية، أهمها تنظيم عمليتي الاستخدام السياحي والغوص، لافتا إلى أنّ مصر تتمتع بمناطق للشعاب المرجانية غاية في الروعة والجمال، بمدن الغردقة، ورأس محمد، ومرسى علم، وغيرها، وهي كنز وثروة قومية مصرية.

الشعاب المرجانية مناطق فريدة عالميًا

وتابع مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، أنّنا نبذل كل الجهد من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية المهمة الموجودة لدينا والاستفادة منها، مشيرًا إلى أنّ الشعاب المرجانية مناطق فريدة على مستوى العالم، وتعد أحد عوامل الجذب السياحي لـ مصر.