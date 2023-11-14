1200 جنيه شهريا من وزارة التضامن.. اعرف الفئات المستفيدة

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إجمالي الدعم الشهري الذي يحصل عليه أصحاب معاش تكافل وكرامة، والذي يمتد لأكثر من خدمة بخلاف قيمة الدعم النقدي الخاص بمعاش تكافل وكرامة، والذي يتم صرفه شهريا للأسر المستحقة للمعاش، مؤكدة أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً للفئات المستفيدة، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية «روتا» الكندية.

معاش تكافل وكرامة

وتتمثل أشكال الدعم النقدي والعيني الذي يحصل عليه الفئات والأسر المستفيدة من معاش معاش تكافل وكرامة، في مجموعة من الحزم المتكاملة من الدعم، كالتالي:

- قيمة المعاش شهريا يبدأ من 562 جنيها.

- صرف 100 جنيه للابن في المرحلة الابتدائية.

- صرف 125 جنيه للابن في المرحلة الإعدادية.

- صرف 175 جنيه للابن في المرحلة الثانوية.

- صرف 200 جنيه للابن في مرحلة التعليم الجامعي.

- دعم غذائي.

- مجانية التعليم.

- المتابعة الصحية للأطفال بواقع 3 زيارات سنويا للوحدة الصحية.

أكبر برنامج دعم نقدي مشروط

ويعتبر برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» هو أكبر برامج الدعم النقدي المشروط بمصر والوطن العربي، والذي يتخطى إجمالي المستفيدين به أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن.