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«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس المتفوقين

كتب:

أميرة فكري
02:52 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحان منتصف الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثانى الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا موضحة أن الامتحان يبدأ 26 نوفمبر.

وأوضحت أنه بالنسبة لجدول الصف الأول الثانوي، يؤدب الطلاب يوم 26 نوفمبر امتحانات مواد علوم الأرض ولغة عربية وتربية دينية و27 نوفمبر مادتي الميكانيكا واللغة الإنجليزية و28 نوفمبر امتحان مواد الفيزياء واللغة الثانية والحاسب الآلي، و29 نوفمبر الكيمياء والدراسات الاجتماعية و30 نوفمبر مادتى الأحياء والرياضيات.

وعن جدول الصف الثانى الثانوى، يؤدي الطلاب يوم 26 نوفمبر مواد علوم الأرض ولغة عربية وتربية دينية و27 نوفمبر مادتى الميكانيكا واللغة الإنجليزية و28 نوفمبر امتحان مواد الفيزياء واللغة الثانية والحاسب الآلي، و29 نوفمبر الكيمياء والمواطنة و30 نوفمبر مادتى الأحياء والرياضيات.

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