خبير علاقات دولية: الصحف العالمية وصفت نتنياهو بـ«أول ميت يمشي على قدميه»

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن من الواضح لكل متابع، موقف الدولة المصرية وأدوارها المتعددة، على مختلف الأصعدة والمستويات، تجاه دعمها للقضية الفلسطينية، أما إسرائيل فقد تعودت وامتهنت الكذب، بهدم المنازل على سكانها العزل، وإخراجهم من النور إلى الظلام.

«البرديسي»: من الصعب انتصار إسرائيل على القضية الفلسطينية

وأضاف «البرديسي»، خلال مداخلته على قناة «إكسترا نيوز»، أنه من الصعب انتصار إسرائيل على المقاومة الفلسطينية، على الرغم من توجيه ضربات للفلسطينيين العزل، من هدم المنازل وقتل المدنيين، لأنّها لا تجد من يوقفها عن كل ذلك، فتتخطى الحكومة الإسرائيلية مصيرها إلى الزوال.

الصحف العالمية وصفت «نتنياهو» بأول ميت على الأرض

وتابع «البرديسي» أن الصحف العالمية وصفت «نتنياهو» بأنه أول ميت يمشي على قدميه، ومحكوم عليه بالإعدام سياسيًا مع حكومته، التي تريد أن تروج لأي انتصار، وتنال أي شيء من الدولة المصرية، لكن مصر مواقفها واضحة وشامخة.