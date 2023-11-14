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باحثة سياسية: إسرائيل لم تحقق أهدافها العسكرية في قطاع غزة

كتب:

شروق مراد
01:22 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

قالت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، إن المواقف الدولية على المستوى السياسي والدبلوماسي بدأت تتغير لصالح القضية الفلسطينية بسبب ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات في قطاع غزة، وأصبحت الحكومات تنظر بواقع مختلف كليًا بعد مشاهد المجازر.

«حداد»: إسرائيل لم تحقق أهدافها التي أعلنت عنها

وأضافت «حداد» خلال مداخلتها، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل لم تحقق أهدافها التي أعلنت عنها، التي اتضح أنها ليست عسكرية، بل إبادة للشعب الفلسطيني بقتل النساء والأطفال والمدنيين، وكانت فيديوهات المجازر التي تتم على أرض غزة، هي المحرك الأساسي في تغيير الموقف لصالح فلسطين.

«حداد» يجب على المنظمات الدولية الضغط على الحكومات لتغيير نظرتهم

وتابعت: «يجب على المنظمات الدولية الضغط على الحكومات والسفارات لتغيير نظرتهم بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول سياسية، فالحرب قد تتطور إذ كان هناك أي خطأ، فمن الواضح أن إسرائيل هي من تشن الحرب».

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