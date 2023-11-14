برلمانية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الإعلاميين لحجب الحقيقة في غزة

أدانت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، استهداف الاحتلال الإسرائيلي للإعلاميين في قطاع غزة، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد مصور يعمل في قناة «القاهرة الإخبارية» وإصابة آخرين.

استهداف عدد من الإعلاميين

وأكّدت هند في تصريح خاص لـ« للوطن»، أنّ "الجريمة النكراء التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر استهداف الإعلاميين، تعتبر استكمالا للعدوان الإجرامي على ‏المؤسسات الإعلامية في غزة، وتدمير مقارّها ومراكزها، وقتل عدد كبير من ‏العاملين فيها، من أجل منع نقل الجرائم وصور العدوان الوحشي على المدنيين ‏والأبرياء".

وطالبت النائبة، جميع المؤسسات الإعلامية والإنسانية والقانونية بإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدانة الانحياز الصارخ والأعمى لما يسمى العالم ‏الحر إلى جانب القتلة والمجرمين والمعتدين.

جريمة قتل المواطنين الفلسطينين

وشدّدت "هند" على أنّ "هذه الجريمة النكراء، متمثلة بقتل المواطنين الفلسطينيين والاعتداء على الإعلاميين وأطقم الصحفيين بعد استهدافهم من جانب الاحتلال، خلفت أعدادا أخرى انضمت إلى مجموعة الشهداء".

وتابعت: "الأمر لا يفرق بين أحد في قطاع غزة، إن كان يرتدي سترة الصحفي أو لا يرتديها، وإن كانت القوانين الدولية تجرم ذلك من عدمه، لكنه غير بعيد عن نيران الاحتلال، حتى أنها لا تترك المصاب في مكانه".

وأضافت أن هذه الجرائم تدينها كل الأعراف الدولية والصحفية، وذلك لن يثني قناة القاهرة الإخبارية، عن القيام بعملها وإن ضحت بأرواح أبنائها، لتغطية ما يجري في قطاع غزة.