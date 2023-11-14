محافظ أسيوط يستعرض إنجازات قطاع المياه في عهد الرئيس السيسي

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أبرز وأهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب بالمحافظة، منها مشروعات «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس السيسي لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حياة كريمة في أسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أن إنجازات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة التي تنفذها شركة مياه الشرب بالمحافظة، تمثلت في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومرحلته الأولى، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي تمثلت في تحقيق مشروعات محطات المياه لتحسين خدمات المياه بعدد 54 قرية بتكلفة إجمالية 69 مليون جنيه، وتحسين خدمات الصرف الصحي بعدد 7 قرى بـتكلفة 213 مليون مليون جنيه.

يأتي ذلك بالإضافة لتحسين خدمات المياه لـ65 قرية بالمرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 196 مليون جنيه، كما خصصت نحو 2.7 مليار جنيه لأعمال مد وتدعيم شبكات مياه وخطوط صرف صحي، وإنشاء محطة وتنفيذ توسعات بـ7 محطات، وإعادة تأهيل 5 محطات مرشحة سطحية، وإنشاء وحدات معالجة أملاح RO، وإحلال وتجديد آبار ارتوازية، وإحلال وتجديد شبكات مياه، وتنفيذ 206 آلاف وصلة مياه منزلية.

فحص جودة المياه

وأكد «سعد» أن الشركة بمختلف إداراتها بالمراكز، تضم 15 معملا رئيسيا لتحليل جودة المياه وفقًا لما نص عليه القانون، و4 معامل للصرف الصحي، و10 معامل متنقلة، ويتمكن قطاع المعامل من سحب 500 ألف عينة سنويًا للمتابعة الدورية لجودة المياه، وحصول قطاع المعامل على شهادة ISO لضمان الجودة وعمل 29815 مرة لغسيل الشبكات بصفة دورية، فضلًا عن تركيب 1796 مطبق صرف صحي وإحلال وتجديد 27 بئرا ارتوازية، وإحلال وتجديد 249 كيلومتر طولي من خطوط المياه المتهالكة أسفل الرصف، ومد وتدعيم 532 كيلومتر شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة وإعادة تأهيل 7 محطات مياه شرب قائمة.