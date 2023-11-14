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«الهلال الأحمر الفلسطيني»: غزة تحتاج إلى كثير من المساعدات الطبية

كتب:

مريم جاد
02:38 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قال مدير الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ غزة لا تزال بحاجة إلى المزيد من المساعدات خاصة الطبية، لافتا إلى أنّ نفاد الوقود في شاحنات المساعدات يعيق عمليات استلام المساعدات.

وأضاف مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ المستشفيات في جنوب قطاع غزة ممتلئة بالكامل بالمصابين، كما أكد أنّ الجانب المصري يبذل جهودا كبيرة لتأمين المساعدات في قطاع غزة.

وأشار مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أنّ جيش الاحتلال يطلق النار على قوافل المساعدات التي تصل إلى مستشفيات غزة.

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بقلم مريم جاد