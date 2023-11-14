«الأوقاف»: تنكيس أعلام الأمم المتحدة حدادا على غزة «وصمة عار» للاحتلال الإسرائيلي

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن تنكيس الأمم المتحدة أعلامها حدادا على أرواح موظفيها بغزة، وصمة عار للاحتلال الإسرائيلي وداعميه، وموقف مشرف للأمم المتحدة وأمينها العام، جاء ذلك خلال منشور عبر «فيسبوك».

الإشادة بموقف الأمين العام للأمم المتحدة

وأشاد وزير الأوقاف، في وقت سابق بحديث أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو ⁧‫غوتيريش، حول ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة، إذ قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يشعر بالرعب من استهداف سيارات الإسعاف في غزة.

الاحتكام للحس والضمير الإنساني

وأضاف: «مصيرنا واحد، والوقت الحالي هو وقت وحدة صفنا العربي والإسلامي في مواجهة استهداف وجودنا، متسائلاً: أين دعاة حقوق الإنسان من قتل النساء والأطفال بدم بارد في غزة؟