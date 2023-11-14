جامعة أسيوط: طرح 27 برنامجا دراسيا تواكب متطلبات سوق العمل

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريرا مقدما من الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حول البرامج الدراسية في المرحلة الجامعية الأولى التي تطلقها كليات الجامعة، حيث تطرح 27 برنامجا دراسيا من البرامج الخاصة في مختلف المجالات والتخصصات وهي «البرامج الطبية - البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات - البرامج التجارية - برامج اللغات والترجمة - برامج علمية»، بنظام الساعات المعتمدة، والتي تواكب المعايير الدولية والثورة الصناعية ومتطلبات سوق العمل المتجددة في مجالاتها والمتزايدة في حجمها محليا ودوليا، وخلق بيئة تعليمية مميزة جذابه للطلاب.

برامج كلية العلوم

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى أن البرامج الخاصة الجديدة تشمل في كلية العلوم 5 برامج هي برنامج جيولوجيا البترول، برنامج بيوتكنولوجيا النبات والميكروبيولوجي، برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية، برنامج علوم المواد والنانوتكنولوجي بنظام الساعات المعتمدة، برنامج الفيزياء الإشعاعية الطبية، وتشمل في كلية الهندسة طرح 4 برامج هي برنامج الميكاترونيك والروبوتات، برنامج هندسة العمارة الداخلية، برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات، برنامج الهندسة الطبية الحيوية.

كلية الحاسبات والمعلومات

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم طرح 4 برامج جديدة خاصة بكلية الحاسبات والمعلومات تشمل برنامج «نظم المعلومات الحيوية» بنظام الساعات المعتمدة، برنامج «هندسة البرمجيات»، برنامج «الحوسبة الأمنية» بنظام الساعات المعتمدة، برنامج «الذكاء الاصطناعي».

نظام الساعات المعتمدة

وفي كلية الطب، تم طرح برنامج الساعات المعتمدة المبني على الجدارات (5+2)، وفي كلية الطب البيطري تم طرح برنامج التميز لتناسليات ورعاية الحيوانات الأليفة (EPTMP)، وفي كلية الحقوق برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية (ELP)، كما تم طرح برامج جديدة بكلية التجارة، شملت برنامج اللغة الإنجليزية (FCEP)، وبرنامج «نظم معلومات الأعمال BIS»، وبرنامج «نظم معلومات السياسات العامة PPIS»، كما تطرح كلية الآداب برنامج الترجمة باللغة الإنجليزية، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج الترجمة باللغة الفرنسية، وبرنامجاً دراسياً متخصصاً لدراسة المسرح.

وفي كلية التربية تم طرح برنامج لإعداد معلم العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية للمدارس الدولية، وبكالوريوس العلوم والتربية في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، وفي كلية التمريض تم طرح، برنامج بكالوريوس التمريض التخصصي بنظام الساعات المعتمدة، وبرنامج البرنامج المكثف بمصروفات.