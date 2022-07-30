رئيس البرلمان العراقي يعلن تعليق الجلسات حتى إشعار آخر

أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تعليق جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبا عاجل.

ودعا الحلبوسي جميع قادة الكتل السياسية للقاء وطني، كما دعا الكاظمي لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات والمتظاهرين.

الحلبوسي يدعو المتظاهرين إلى الحفاظ على السلمية

ودعا رئيس البرلمان العراقى المتظاهرين إلى الحفاظ على السلمية وحفظ ممتلكات الدولة

ومساء اليوم، أعلن التيار الصدري في العراق بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقي عقب اقتحامه السبت، من متظاهرين يطالبون بإسقاط الطبقة السياسية.

التيار الصدري يعلن بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقي

واقتحم الآلاف من عناصر التيار الصدري المنطقة الخضراء، شديدة التحصين وسط بغداد، ودخلوا قاعة البرلمان، وذلك للمرة الثانية في غضون أيام.

ووقعت مواجهات متقطعة بين المتظاهرين والقوة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، ،وتجمع الآلاف من أنصار الصدر منذ الصباح عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، وأزالوا الحواجز الإسمنتية على الجسر، فيما حاولت قوات الأمن مرارا منعهم من الوصول إلى المنطقة الخضراء دون جدوى.