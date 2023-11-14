وفد نقابة الصحفيين بالإسكندرية يزور القنصلية الفلسطينية: يجب وقف إطلاق النار

زار مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية برئاسة رزق الطرابيشي، اليوم الثلاثاء، السفير رأفت بدران القنصل العام لدولة فلسطين وذلك في مقر القنصلية بالإسكندرية.

وأكد وفد مجلس النقابة، دعم وتضامن نقابة الصحفيين وجموع صحفيي مصر للقضية الفلسطينية العادلة، مقدمين واجب العزاء في شهداء الشعب العربي الفلسطيني المناضل.

ضم وفد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين وشوكت سعد وكيل النقابة، وشيرين العقاد عضو المجلس، وهدى الساعاتي أمين الصندوق.

واستمع وفد مجلس الصحفيين من قنصل فلسطين بالإسكندرية آخر المستجدات في الحرب على غزة، مطالبا بوقف إطلاق النار الفوري.

تثمين الموقف الرسمي والشعبي للدولة المصرية تجاه فلسطين

وثمن الحضور الموقف الرسمي والشعبي للدولة المصرية تجاه الاعتداءات الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل في غزة برفض سياسات العقاب الجماعي والحصار والتهجير، لسكان قطاع غزة وأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والمتسق مع ثوابت الأمن القومي المصري والعربي، والمناصر دائما للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ حتى تمام زوال الاحتلال.

التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة

وأكد الوفد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة لحماية المدنيين، بلا قيد أو شرط وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وعدم منعها من الجانب الإسرائيلي.

وشدد الحضور على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني وإجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال تجاه المدنيين الابرياء فى قطاع عزة وهو الحد الأدنى من المطالب.