خالد ميري يتقدم في أصوات نقابة الصحفيين بالإسكندرية على مقعد النقيب

حصد خالد ميري، أصوات أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين بالإسكندرية، على مقعد نقيب نقابة الصحفيين العامة بـ74 صوتا من أصل 115 ناخبا أدلوا بأصواتهم أي بنجاح بنسبة 64.3% .

نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية

وانهت اللجنة فرز الأصوات على مقعد نقيب نقابة الصحفيين حيث من كان لهم حق التصويت 180 صحفيا في الإسكندرية حضر منهم 115، وجاءت الأصوات كالتالي:

- خالد ميري 74 صوتا.

- خالد البلشي 34 صوتا.

- ياسر مصطفى إسماعيل صوت واحد.

- 2 أصوات باطلة .

- 8 مرشحين لم يحققوا أي صوت.

تفاصيل انتخابات نقابة الصحفيين

جاء ذلك خلال انتخابات نقابة الصحفيين على مقاعد الأعضاء والنقيب للنقابة العامة، التي بدأت مع ظهر اليوم الجمعة، فور اكتمال النصاب القانوني.

جدير بالذكر أن عدد المقاعد للتجديد النصفي للأعضاء 6 مقاعد والمتنافسين على المقاعد 50 مرشحًا، بينما المتنافسون على مقعد النقيب 11 مرشحا.

يذكر أنه جرى تأجيل الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها 3 مارس الجاري إلى اليوم لعدم اكتمال الجمعية العمومية.