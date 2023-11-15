أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 15-11-2023 في مصر بنحو 466 جنيها، ويرجع ذلك إلى قلة إقبال المواطنين على الشراء.

سعر الأسمنت الیوم للمستهلك

وأوضحت البوابة، أن أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 15-11-2023 في مصر تتراوح ما بين 1970 وذلك بالنسبة لسعر طن أسمنت المعلم والسهم، كما يبلغ سعر أسمنت أسيوط 1960 جنيها، ويسجل سعر طن أسمنت وادي النيل 1980 جنيها، فيما وصل سعر أسمنت العسكري بني سويف إلى 1970، ويسجل سعر وادي النيل 1980 جنيها، وأسمنت المسلح 2130 جنيها وأسمنت جنوب الوادي 1970 جنيها.

سعر طن الأسمنت الیوم في مصر

وبالنسبة لسعر طن أسمنت المخصوص يبلغ اليوم الأربعاء 2090 جنيها، وأسمنت السويس 2080 جنيها كما وصل سعر أسمنت السويدي إلى 2180 جنيها، بينما يبلغ سعر أسمنت النصر وحلوان 2070 جنيها.

وأشارت البوابة إلى أن لا يمكن لأحد أن يتوقع أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، كما أن إنتاج مصر من الأسمنت ارتفع إلى 23.3 مليون طن وذلك خلال 7 شهور.