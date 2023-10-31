شعبة مواد البناء: تراجع أسعار الأسمنت 1800 جنيه للطن في الأسواق

قال المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت في مصر، تراجعت إلى مستويات 2200 - 2500 جنيه للطن في الفترة الأخيرة، بعد ارتفاعها عند مستويات 4000 جنيه للطن.

سبب تراجع أسعار الأسمنت

أضاف رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، لـ«الوطن»، أن من أسباب انخفاض أسعار الأسمنت، تراجع عمليات البناء العشوائي في المحافظات في ظل منع الدولة البناء العشوائي، إضافة إلى اتجاه المصانع إلى تخفيض الإنتاج.

وتابع «الزيني»، بأن أسعار الأسمنت، ستظل عند مستويات 2200 - 2500 جنيه للطن، لحين استقرار السوق.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم

- الأسمنت الرمادي 2512 جنيها.

- أسمنت المعلم 2122 جنيها.

- أسمنت السهم 2050 جنيها.

- أسمنت الفهد 2100 جنيه.

- أسمنت وادي النيل 1950 جنيها.

- أسمنت المسلح 2060 جنيها.

- جنوب الوادي 2100 جنيه.

- أسمنت المخصوص 2000 جنيه.

- أسمنت السويس 2150 جنيها.

- أسمنت السويدي 1910 جنيهات.

- أسمنت العسكري 2000 جنيه.

- أسمنت النصر 2020 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ2050 جنيها.

- أسمنت حلوان 2050 جنيها.

- العسكري بني سويف 1950 جنيها.

- أسمنت المنيا 1940 جنيها.