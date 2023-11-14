أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 14-11-2023.. تراجع في سعر الطن

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في مصر، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 2283 جنيها مقارنة مع 2349.75 جنيه سعر الطن أمس، ليكون بذلك قد تراجع بنحو 66.2 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت اليوم

وانخفض سعر طن الأسمنت في أسبوع بنحو 170 جنيهًا، إذ سجل سعر الطن الثلاثاء الماضي 7 نوفمبر 2023، نحو 2453 جنيهًا للطن، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر طن الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية، والتي جاءت كالتالي:

سعر طن الأسمنت في مصر

- سعر أسمنت حلوان 2200 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المسلح 2200 جنيه للطن.

- سعر أسمنت الفهد 1990 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 2000 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المعلم 2000 جنيه للطن.

- سعر أسمنت سيناء 42.5 سعر 2000 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2170 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 2180 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر أسمنت السويدي 2400 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت النصر 2135 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت جنوب الوادي 2005 جنيهات للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 2010 جنيهات للطن.

سجل سعر أسمنت العسكري بني سويف 2010 جنيهات للطن.

صناعة الأسمنت في مصر

وتعتبر صناعة الأسمنت من أهم الصناعات الأساسية في مصر، حيث يستخدم في العديد من القطاعات مثل البناء والتشييد.