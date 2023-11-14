«حملة السيسي» تستقبل وفد نقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفدا من النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية برئاسة المهندس خالد منير الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفِي إطار اللقاء رحب المستشار بالوفد و الزيارة، مشيدًا بالمواقف الوطنية التي اتخذتها النقابة، واهتمامهم الكبير بتدريب كوادرهم النقابية وقواعدهم العمالية وتثقيفهم الدائم ما يعزز من قدرات العامل ليساهم في دفع عجلة التنمية.

وأشار إلى دعم القيادة السياسية لحقوق العمال المختلفة، وعلى تقديم حوافز تشجيعية لهم، ما ساهم في زيادة الانتاج، كما استطاعت تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية، فضلا عن تطوير البنية الأساسية والتي تمهد للتنمية في أى مجال، فالمرحلة القادمة ستكون الصناعة والقائمين عليها من أولويات العمل وقد رأينا ذلك من خلال إقامة مؤتمرات الصناعة المتتالية، وستكون الصناعة عصب النهضة المقبلة.

ومن جانبه، أكد وفد النقابة أنه بفضل توجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعات، تحققت نجاحات وافتتاحات غير مسبوقة، مشيدين بمبادرتي حياة كريمة وأبدأ لما لهما من نتائج مذهلة على زيادة حجم العمل، فضلا عن منح مساهمات كبيرة للقطاع الخاص ما أدى إلى زيادة حجم الانتاج وساهمت في زيادته وتوفير فرص عمل وكذا تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة تصدير المنتج المصري، وتحقيق أرباح غير مسبوقة.

وأضاف الوفد أن مواقف المرشح الرئاسي فيما يخص الأمن القومي ساهمت في تعزيز القوة الوطنية للعمال، وروح الانتماء و الولاء لديهم، ما ظهر جليا خلال المؤتمرات التوعوية الموسعة التي نفذتها النقابة خلال الفترة الماضية.