ضبط أحد الأشخاص وسيدة يديران كيانا تعليميا دون ترخيص في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، وسيدة؛ لقيامهما بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالإسكندرية والنصب على المواطنين.

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص، وسيدة، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، واتخاذه كمقر لمزاولة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية «مزورة»، والزعم بمنح الدارسين دورات تعليمية في بعض المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى، وتمكنا من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان الوهمي المُشار إليه وضبطهما، وبحوزتهما عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة، و4 أكلاشيهات، وطابعة، وجهاز «لاب توب»، بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

كما أمكن التوصل إلى احدى الضحايا (مقيمة بمحافظة الإسكندرية)، وبسؤالها قررت قيام المتهمين بالاستيلاء منها على مبلغ مالي بذات الأسلوب الإجرامي، ومنحها شهادة «مزورة»، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.