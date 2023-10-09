«شباب العمال»: تزوير مرشح رئاسي محتمل للتوكيلات دليل على وجود أجندات خارجية له

أدان عبدالعزيز سمير رئيس اتحاد شباب العمال، واقعة تحرير تأييدات مزورة لأحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، والعثور بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة.

كل الأحداث تؤكد أن بعض المرشحين المحتملين لهم توجهات

وقال رئيس اتحاد العمال في تصريحات لـ«الوطن»، إن كل الأحداث تؤكد أن بعض المرشحين المحتملين لهم توجهات وأجندات وأيدولوجيات يسعون لتنفيذها رغما عن المواطنين، ولجأوا للتزوير والطرق الملتوية لاصطناع شعبية غير موجودة.

وأكد سمير، أنهم كشباب عمال تقدر أعدادهم 7 ملايين عامل، لن يتأثروا بما يحدث بل ما حدث سيعطيهم عزيمة للرد على ذلك في صناديق الانتخابات.

اتحاد شباب العمال يعلن تأييده للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وكان اتحاد شباب العمال، أعلن تأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، كما بدأ في وضع خطط لدعم المرشح.