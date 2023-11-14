جامعة أسيوط تطلق برنامجا تدريبيا لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية

افتتحت جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية، والتي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، على مدار ثلاثة أيام، تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة المتقدمين لشغل منصب عميد.

تأهيل الكوادر الجامعية

وقالت جامعة أسيوط، في بيان، إن ذلك يأتي ضمن حرص إدارة الجامعة على إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات الجامعية على عدد من المهارات الذاتية والمهنية، وذلك لتأهيلهم لاتخاذ القرارات المناسبة لإدارة كلياتهم، والبرنامج التدريبي يتضمن تقديم عدد من الجلسات التي تهدف إلى تنمية القدرات الإدارية، وتبادل الخبرات بين المرشحين لتقلد هذا المنصب، حرصا من إدارة الجامعة على اختيار أفضل العناصر التي تصلح لإدارة الكليات مما يصب في مصلحة الجامعة.

البرنامج التدريبي للكوادر الجامعية

ومن جهته، أشار الدكتور جابر أحمد مجاهد، أن البرنامج التدريبي يمتد على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن اليوم الأول جلستين علميتين، الأولى «استراتيجيات تدويل الجامعات»، والثانية «التخطيط الاستراتيجي»، كما يشهد اليوم الثاني جلستين علميتين، الأولى حول التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع، والثانية حول الجوانب القانونية بالجامعات، واليوم الثالث يشهد جلستين علميتين، الأولى حول الجوانب المالية والإدارية بالجامعات، والثانية حول فن القيادة وتحفيز الإبداع.