خبير اقتصادي: مصر نجحت في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار

تحرص الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات على المستويين الأجنبي والمحلي، من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، وتقديم العديد من الحوافز التي تشجع المستثمرين وتوفر لهم فرص استثمارية جيدة، من حوافز ضريبية، وتوفير الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية للشركات الأجنبية.

تعاون كبير بين مصر والعديد من الدول

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك تعاونا كبيرا بين مصر والعديد من الدول والتكتلات حول العالم، من بين هذه الدول تأتي دولة الهند، والتي ترتبط مع مصر بالعديد من الاتفاقيات، وتشترك معها في تكتل البريكس، وكذلك تركيا التي ترتبط مع مصر باتفاقية هامة تنظم عمليات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

جذب استثمارات مباشرة

وأضاف جاب الله، أن هذه الاتفاقات تمثل قاعدة تشريعية مهمة لجهود الدولة المصرية، لجذب استثمارات مباشرة، سواء من الهند أو من جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تهيئة مناخ استثماري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات.

محور قناة السويس وجهة مهمة للاستثمارات

وتابع بأن محور قناة السويس على وجه التحديد، هو محور يشهد نشاط كبير في هذه المرحلة، في مجال الترويج للاستثمارات، ونشهد من وقت لآخر بتوقيع اتفاقيات من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية لمحور قناة السويس، المؤهل ليكون وجهة مهمة للاستثمارات على مستوى العالم، ومن بين هذه الاتفاقيات ما تم الإعلان عنه من افتتاح شركة بلاتنيوم الهندية أول مصنع لها خارج الهند بمحور قناة السويس، وأيضًا تركيا التي تبحث نقل عدد من مصانعها إلى مصر ومنها مصنع متخصص في صناعة الجرارات.

مصر تتصدر البلدان الإفريقية الأعلى بجذب الاستثمارات الخارجية

وتصدرت مصر قائمة البلدان الإفريقية الأعلى جذبا للاستثمارات الخارجية الفترة من أول يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023. وفقا لتقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» عن أوضاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام 2023.

وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الفترة من أول يوليو 2022 وحتى 30 يونيو 2023، ما قيمته 11 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية، وجاءت جنوب إفريقيا في الترتيب الثاني إفريقيًا بعد مصر بـ9 مليارات دولار أمريكي، خلال الفترة ذاتها.

وأكد التقرير أن ما حصلت عليه مصر من استثمارات خارجية مباشرة جاء بزيادة تعادل الضعف، مقارنة مع استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2022، وزادت بفارق كبير عن قائمة الدول الإفريقية التسع الأخرى التي تمتعت بالجاذبية الأعلى للمستثمرين الأجانب خلال عام 2022 - 2023.