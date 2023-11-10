حسام هيبة: الاستثمار الأجنبي ارتفع بنسبة 71% خلال الـ3 سنوات الماضية

أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة الاستثمارات الأجنبية في مصر العام المالي الجاري، بنسبة أكبر من العام السابق.

صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي

وقال حسام هيبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي في مصر سجل أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2023.

وواصل: «الحصيلة الدولارية سترتفع خلال سنة وفقًا لحجم أقساط الديون التي ستنخفض العام القادم بما يسهم في وفرة الدولار، بجانب زيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات، وكذلك الاستثمار المباشر الذي ارتفع بنسبة 71% خلال الـ 3 سنوات الماضية.. ونتوقع بانتهاء السنة المالية الحالية تجاوز معدل العام الماضي».

وذكر أن هناك شركات كثيرة دخلت السوق المصرية، وستحل محل المنتجات المستوردة بما يخفف الضغط على الدولار، كما تعامل مع عملات مختلفة عن الدولار.

إطلاق منصة إلكترونية للرخصة الذهبية

وتابع :«البيروقراطية انتهت تمامًا وأصدرنا الرخصة الذهبية وأُعِيدَت هيكلة الإجراءات إلى حد بعيد، وأقصى فترة لإصدار التراخيص 20 يومًا، وهناك منظومة إلكترونية، وخلال أسبوع أو 10 أيام سنطلق منصة إلكترونية للتقدم للرخصة الذهبية».

وأوضح أن الهيئة تتابع بشكل أسبوعي المستثمر الأجنبي وتتعامل بسرعة مع جميع الاستفسارات، وملف الاستثمار شهدت تطوراً ملموساً للأفضل خلال هذا العام، بفضل جهود المسؤولين والحكومة لتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أنه وُعِّي لبعض الجهات حول دور المستثمر في عملية التنمية، سواء المحلي أو الأجنبي، مشددًا على أن عمل وتطور المستثمر المحلي سيسهم في جذب المستثمرين الأجانب.