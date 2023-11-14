«معلومات الوزراء»: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة المركبة (فيديو)

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة في دعم صناعة الأسمدة، منها شركة إيفر جرو للأسمدة المتخصصة، التي انطلقت في عام 2011، بهدف إنتاج الأسمدة المركبة التي كان يجري استيرادها من الخارج، بتكنولوجيا مصرية خالصة، وخلال عامها الثاني استطاعت إنتاج 400 ألف طن سنويا من الأسمدة المركبة، وأصبحت الوحيدة على مستوى العالم التي تمتلك حلولا فنية لمشكلات التخلص من مخلفات إنتاج الأسمدة، لتصبح أول شركة على مستوى العالم تحقق صفر مخلفات.

أضاف التقرير أن إنتاج الشركة أصبح يكفي الطلب المحلي من الأسمدة المركبة، ويجري توجيه باقي الإنتاج للتصدير لما يزيد عن 70 دولة، ويجري توجيه ثلث الكميات الموجهة للتصدير للدول الأفريقية، وأسهم إنتاج الشركة في تخفيف الضغط على الدولار بتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى صادرات الشركة خلال العام الماضي، التي تقترب من 250 مليون دولار.