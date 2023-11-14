جنوب سيناء تخطط للتوسع في زراعة القمح.. توفير الأسمدة والتقاوي للفلاح

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اليوم، الجلسة التعريفية الأولى لمدرسة القمح، للتعريف بمنتج المدرسة وطريقة الزراعة بمدينة الطور.

جاء ذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو، بهدف تعزيز سُبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء.

مجهودات مديرية الزراعة بجنوب سيناء

وأشاد محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، بمجهودات مديرية الزراعة بجنوب سيناء في تفقد عدد من المزارع بمدن ووديان المحافظة وتوفير الشتلات المتنوعة للمزارعين من الخضر التي تعد الطلبية الثانية للموسم الزراعي الحالي.

وأشار إلى أنه سيجري توفير كل الشتلات للمزارعين بجميع مدن المحافظة سعيًا لتحقيق اكتفاء ذاتي من الخضروات و تنفيذًا لتوجهات الدولة.

وأكد «شطا» أن مديرية الزراعة تعمل على تنفيذ خطة للتوسع في مساحات القمح من قبل عدد من المختصين والمعنيين بملف القمح على مستوى إدارات المديرية بالإضافة لإطلاق القوافل الزراعية بمدن المحافظة وتوفير الأسمدة وتقاوي القمح اللازمة للمزارعين لتشجيع المواطنين على التوسع في زراعته.

ونوه بأنه جرى أيضًا توزيع الأسمدة على المزارعين وفقًا لأولوية زراعة القمح، مشيرا إلى تكثيف التواصل الدائم مع المزارعين لتحقيق نتائج أفضل.

دور القوافل الزراعية

وأوضح أن دور القوافل الزراعية يتمثل في تقديم التوعية والإرشاد و حصر المشاكل التي تواجه المزارعين وسبل حلها، لافتًا إلى أهمية إجراء اتحاد مع جميع الإدارات وتوجيه كل الجهود نحو التوسع في زراعة القمح وتحقيق المستهدف منه لهذا الموسم لكونه من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.