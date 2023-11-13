محافظ الإسماعيلية يوجه بحل مشكلات صرف الأسمدة للفلاحين

قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه وجه الإدارات الزراعية بمراكز ومدن الإسماعيلية كافة، بتدقيق بيانات الفلاحين الصادر لهم «كارت الفلاح»، تلافيًا لمشكلات عدم صرف الأسمدة للمزارعين.

جاء ذلك خلال عقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للزراعة والفلاحين، لمناقشة وحل مشكلات المزارعين، وعرض نقيب الفلاحين بعض المشكلات التي تواجههم، والخاصة باستخدام «كارت الفلاح»، وعدم صرف الأسمدة أولا بأول.

«بشارة»: لجنة لحل مشكلة مصرف المنطقة الصناعية في أبو خليفة

وأكد «بشارة»، خلال الاجتماع، أنه سيجرى تشكيل لجنة من مديريات الزراعة والري والصرف الزراعي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس، مع بحوث الصرف، لبحث ودراسة الحلول المناسبة لمصرف المنطقة الصناعية بأبو خليفة.

ووجه محافظ الإسماعيلية، بمتابعة كل من: مصرف قرية الكفاح، ومصرف أبو طفيلة، لحل مشكلاتهما بشكل جذري، وإقامة ندوات توعية للمزارعين، خاصة بالطرق البديلة لتسطير الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح؛ من أجل تحسين التربة وزيادة إنتاجها.

حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومدير عام فرع البنك الزراعي المصري، ونقيب الفلاحين بالإسماعيلية، ومدير عام مديرية الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية للموارد المالية والري لغرب وشرق القناة، ورئيس الإدارة المركزية للصرف الزراعي، وممثل هيئة تحسين الأراضي.