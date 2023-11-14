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محافظ شمال سيناء يستقبل وفد حزب المؤتمر قبل انطلاق فعالية دعم السيسي

كتب:

محمد أباظة
06:17 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
محافظ شمال سيناء يستقبل وفد حزب المؤتمر

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد حزب المؤتمر

استقبل محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، وفد حزب المؤتمر قبل انطلاق المؤتمر الجماهيري لحزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، من مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

جاء ذلك بحضور نواب شمال سيناء النائبة عايدة السواركة، والنائب سليمان الزملوط، والنائب جازي سعد عايد، والنائب سامي كامل، والنائب السابق عطية سليمان وأمين الحزب بشمال سيناء موسى عكيرش.

يذكر أن حزب المؤتمر أعلن أنه بعد اجتماع مكتبه الرئاسي برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، دعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة، إضافة إلى تضافر كل الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب، خلال تلك المرحلة على المستوى المركزي وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.