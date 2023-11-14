حزب المؤتمر: مصر حريصة على إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة

أكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر حريصة على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية في محاولة للتخفيف من المأساة التي يعيشها الأشقاء في قطاع غزة، لافتًا إلى أن معبر رفح مفتوح باستمرار ولكن ما يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلي عبر الإجراءات والشروط غير المبررة التي يقدمها من أجل تعطيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

مصر ترفض أي مزايدة إقليمية أو دولية

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر ترفض أي مزايدة إقليمية أو دولية تستخدم قضية المعبر كوسيلة لتنفيذ أجندات سياسية وتؤكد على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني في أن يعيش حياة كريمة مثل باقي شعوب العالم، موضحا أن مصر تبذل كل ما في وسعها لإيصال المساعدات عبر معبر رفح بشهادة وفود من منظمة الأمم المتحدة ومسئولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر وأشادوا جميعا بالموقف المصري فيما يخص الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

مصر تدعم جهود التهدئة ومنع التصعيد

وأوضح «فرحات»، أن مصر تدعم جهود التهدئة ومنع التصعيد بالتعاون مع الدول العربية في محاولة لإفشاء السلام في المنطقة من خلال خارطة طريق وضعتها مصر في قمة القاهرة للسلام وكانت أهم ملامحها التسوية السياسية في بيئة تعاونية قائمة على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، محذرا من مغبة ما تفعله إسرائيل من اندفاع مما سيكون له عواقب وخيمة في المنطقة.

وأكد أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية وقدمت من أجلها الكثير من التضحيات والشهداء، ومصر مستمرة في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية دون المساس بالأمن القومي المصري ودائما في صدارة الدول المدافعة عن فلسطين، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تنادي بالوقف الفوري للعدوان الغاشم من قبل جيش الاحتلال لأن هذا سيؤدى إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار.