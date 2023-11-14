محافظ شمال سيناء يناقش ملف تطوير العشوائيات مع رئيس جهاز التعمير

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، اللواء وائل مصطفى حسن رئيس جهاز تعمير سيناء، وذلك لمناقشة تطوير العشوائيات والخطة الاستثمارية والمشروعات الخاصة بالمحافظة.

حضر اللقاء المهندس ناجي إبراهيم محمد، مدير عام منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء.

وأكد رئيس جهاز تعمير سيناء على أن الجهاز جاهز لتنفيذ أي مشروعات في محافظة شمال سيناء طبقًا لتوجيهات اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

مناقشة مشروع تطوير العشوائيات والخطة الاستثمارية

وأشار رئيس الجهاز في بيان، إلى اطلاع المحافظ، خلال اللقاء، على تطورات مشروع تطوير العشوائيات والخطة الاستثمارية والمشروعات الجديدة بالخطة الاستثمارية وتوقيتات انتهاء المشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها على أرض المحافظة.

من جانبه ثمن المحافظ الدور الذي يقوم به جهاز التعمير في محافظة شمال سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدًا أن هذا اللقاء هو الثاني مع رئيس الجهاز منذ توليه منصبه.

مشروعات تنموية جديدة

وتشهد مدن وقرى محافظة شمال سيناء مشروعات تنموية جديدة في مجال البناء، وتشييد الطرق، والتي كان على أولوياتها رفح الجديدة، والبيوت الريفية بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد، وعددًا من المشروعات الأخرى بنخل والحسنة في وسط سيناء، والطرق المحورية الهامة جنوب مدينة العريش، وطريق بئر العبد.