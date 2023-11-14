سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق بشمال سيناء.. ورفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة شمال سيناء مساء اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار شديدة مصحوبة بالبرق والرعد على مناطق مختلفة من المحافظة، تركزت على مدينتي العريش والشيخ زويد وبعض القرى التابعة لهما.

وتواصلت الأمطار لأكثر من ساعة تقريبا دون تأثير علي الحركة المرورية، وسط انتشار كبير للسحب والغيوم وزيادة حركة الموج بشكل كبير عن صباح اليوم على شواطئ المحافظة.

رعد وبرق في سماء العريش

وظهر البرق في سماء شمال سيناء مساء اليوم الثلاثاء، بشكل كبير مع انتشار لصوت الرعد بالتزامن مع سقوط الأمطار فيما رفعت محافظة شمال سيناء حالة الطوارئ لمنع تجمع مياه الأمطار على بعض الطرق.

وامتدت الأمطار إلى محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، ووصلت إلى الطرق السريعة والصحراوية الرابطة بينها، فيما حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين من مخاطر زيادة السرعات على الطرق السريعة والصحراوية خلال الساعات المقبلة.

وطالب بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ اقتصار سرعات لسيارات على 60 كيلو بحد أقصى، لعدم تعرض حياتهم للخطر، فيما حذرت الشبكة الوطنية من استمرار تساقط الأمطار على مدار الساعات المقبلة بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية.

وطالب البيان عدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية وأعمدة الإنارة، أو الأشجار والمباني المتهالكة بعدم تعريض حياتهم للخطر، كما تم رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في غرف العمليات الرئيسية والغرف الفرعية في المراكز والمدن والتعامل الفوري مع أي حالة طوارئ.