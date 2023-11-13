شمال سيناء: مضاعفة حصة المحافظة من المواد الغذائية منذ أزمة غزة

قال اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظة شمال سيناء، إنه منذ بداية الأزمة يوم 7 أكتوبر، بتوجيهات من رئيس محافظة شمال سيناء، لجميع قطاعات المحافظة، والاستعداد الكامل لأي طارئ في أزمة فلسطين، جميع مراكز المدن وما زالت على استعداد كامل، بمعداتها الثقيلة، ووقف الإجازات الطبية للأطباء والمرضى.

«مصطفى»: المستشفيات تستعد لاستقبال الحالات

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المستشفيات تستعد لاستقبال الحالات، منها مستشفى الشيخ زويد ومستشفى العريش، بالأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية، خاصة وأن معظم الحالات عظام، تحتاج إلى عناية خاصة.

وتابع أنه تم مضاعفة حصة شمال سيناء، خاصة من المواد الغذائية والبترولية، نتيجة زيادة الطلب، سواء من المتواجدين بالمحافظة لمتابعة الموقف، أو من الجمعيات الخيرية، فهناك ارتفاع في الطلب.