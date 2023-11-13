سقوط أمطار على شمال سيناء ورفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

شهدت محافظة شمال سيناء، صباح اليوم الاثنين، سقوط أمطار خفيفة على مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض القرى التابعة لها، بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ في المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية.

واستمرت الأمطار قرابة نصف ساعة تقريبا، دون تأثير علي الحركة المرورية، فيما شهدت منطقة القناة وسيناء تقلبات جوية وانخفاضا في درجات الحرارة.

سقوط أمطار على محافظات القناة

وامتدت الأمطار إلى محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، ووصلت إلى الطرق السريعة والصحراوية الرابطة بينها، بالتزامن مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من المحافظات.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين من مخاطر زيادة السرعات على الطرق السريعة والصحراوية، خلال الساعات المقبلة، وعدم تجاوز السرعة 60 كيلومترا، وبحد أقصي لعدم تعرض حياتهم للخطر، إلى جانب الحذر من الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

وقال بيان رسمي، إن الأمطار يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، مشيرا إلى استمرار الأجواء حتى نهاية اليوم السبت فيما وجه المحافظون برفع حالة الطوارئ الي الدرجة القصوى في غرف العمليات الرئيسية، والغرف الفرعية في المراكز والمدن والتعامل الفوري مع أي حالة طوارئ.