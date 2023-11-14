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سقوط صاروخ على مستوطنة بات يام جنوب تل أبيب

كتب:

محمد عزالدين
05:51 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
تل أبيب

تل أبيب

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بسقوط صاروخ على مستوطنة «بات يام» جنوب تل أبيب، وذلك في نبأ عاجل.

وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي وجزئي، منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الاجتياح البري لقطاع غزة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، منها أكثر من 25 آلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية بين دبابة ومدرعة، في مناطق توغل القوات الإسرائيلية، وذلك خلال الـ48 ساعة الماضية.

 

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بقلم محمد عزالدين