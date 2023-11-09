روسيا: تصريحات وزير التراث الإسرائيلي تؤكد امتلاك تل أبيب لأسلحة نووية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن التصريحات الأخيرة لوزير التراث الإسرائيلي أميخاي إلياهو تؤكد بشكل قاطع أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمتلك أسلحة نووية.

سياسة إسرائيل التاريخية

وأضافت زاخاروفا - في بيان، نقلت عنه وكالة (تاس) الروسية - «على خلفية سياسة إسرائيل التاريخية المتمثلة في عدم اليقين بشأن حيازتها للأسلحة النووية، فإن هذه التصريحات تؤكد بوضوح وجود مثل هذه الأسلحة في هذا البلد، بل تظهر أيضا الاستعداد للنظر بجدية في إمكانية استخدامها في سيناريوهات غير مناسبة تماما».

تطرف دولة الاحتلال الإسرائيلي

وتابعت: «هذا سبب جدي للتفكير في المكان الذي قد ينتهي به ممثلو إسرائيل ذوو العقلية المتطرفة، حيث يدركون أن بإمكانهم فعل أي شيء في ظل ظروف رعاية غير محدودة تقريبًا من الغرب».

وبحسب زاخاروفا، فإن روسيا تعتبر تصريحات الوزير بشأن إمكانية استخدام الأسلحة النووية ضد سكان قطاع غزة «استفزازية وغير مقبولة على الإطلاق».

وقالت «إن مثل هذه التصريحات تعني أن جميع السكان المدنيين في قطاع غزة مهددون بالأسلحة النووية، هل هذا تهديد بالإبادة الجماعية؟ لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه التصريحات، خاصة أنها تأتي من مسؤول دولة مواقفها».

وأضافت أن «الديمقراطية هي نفسها ويعلنها الغرب الجماعي على أنها «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط»، والتي، على ما يبدو، يجب أن تعني صلاحها الكامل وغير المشروط في أي موقف».

إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

وتابعت أن مسألة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها في الشرق الأوسط أصبحت أكثر أهمية وإلحاحا من أي وقت مضى.

وأضافت زاخاروفا «للتذكير، فإن أي تقدم في هذا المجال يتم نسفه بشكل منهجي من قبل إسرائيل بدعم نشط وتواطؤ من الولايات المتحدة».