«المؤتمر» يفتتح أمانة الحزب بشمال سيناء

افتتح حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية، أمانة الحزب بمحافظة شمال سيناء، بحضور اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وجاء ذلك بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ وبحضور الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى، اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام، اللواء احمد زغلول نائب رئيس الحزب، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب، القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين محافظة القاهرة، الشيخ علي فريج، محمد رمضان نائب رئيس الحزب، عبدالعزير بليغ نائب رئيس الحزب، سليمان العبادي نائب رئيس الحزب، والنائبة حنان عوض عضو مجلس النواب، دينا الغنيمي رئيس التخطيط الاستراتيجي، وإسلام تمراز رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، ومحمد عبد الناصر أمين الحزب بالسويس، وماجدة بدوي أمينة الإعلام.

وبحضور نواب شمال سيناء النائبة عايدة السواركة ،النائب سليمان الزملوط، النائب جازي سعد عايد، والنائب سامي كامل، والنائب السابق عطية سليمان وأمين الحزب بشمال سيناء موسى عكيرش.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن حزب المؤتمر من الأحزاب العريقة والتي لها نشاط بارز بمحافظة شمال سيناء، ونتوقع أن يكون له دور كبير في المرحلة المقبلة.

وأضاف محافظ شمال سيناء: «أقطع على نفسي عهدا أمام جميع الحاضرين أن المحافظة ستكون سلة الغذاء لمصر بالكامل، وأمامنا 6 أشهر وستكون وسط سيناء التي كانت عبئا على التنمية أصبحت مركز التنمية وذلك بزراعة 351 ألف فدان من محطة معالجة مياه بحر البقر التي افتتحها الرئيس السيسي منذ 6 أشهر».

وأضاف اللواء عبد الفضيل، أن منطقة وسط سيناء أحد مراكز التنمية، وفي الجزء الشمالي المدن الجديدة، لافتا إلى أن الأقدار كتبت على أهالي محافظة شمال سيناء أن يكونوا خط الدفاع الأول من الاتجاه الشرقى لمصر، وهو من أخطر الاتجاهات.