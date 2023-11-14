ضبط 69 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن شن المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، وتمكنت من ضبط 69 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشار «دايرة»، في بيان لها إلى أن الحملات التموينية جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، إذ جري تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من أجا، ميت غمر، منية النصر، نبروة، الجمالية، بلقاس، مركز المنصورة.

وأكد قيام الحملات بتحرير عدد مخالفة كالآتي:

14 محضرا نقص وزن مابين 10-19 كيلو.

20 محاضرا عدم مطابقة للمواصفات.

4 محضر تصرف في دقيق بقيمة 11 شيكارة

3 محاضر تجميع دقيق بقيمة 16 شيكارة.

محضر ميزان غير صحيح.

محضر عدم إعطاء بون صرف.

محضر عدم وجود قائمة بيانات.

محضر عدم نظافة أدوات العجين.

15 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

محضر سلع مجهول المصدر.

محضران عدم وجود شهادة صحية .

محضر تجميع سلع تموينية مواد بترولية

محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر

4 محاضر سلع بدون بيانات.