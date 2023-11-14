«تموين الدقهلية» تباغت المخابز فجرا.. وتحرير عشرات المخالفات

فاجأت مديرية التموين بالدقهلية، أصحاب المخابز بشن حملة تفتيشية فجر اليوم الثلاثاء، أسفرت عن عشرات المخالفات.

قاد الحملة السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، يرافقه مصطفى عوض، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وذلك في نطاق مركزى أجا و ميت غمر.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملة تمكنت من ضبط عدد من المخالفات التموينية، وتحرير المحاضر اللازمة لها.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشار في بيان إلى أن الحملات التموينية جاءت بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، ومحافظة الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية ومدى جودة الخبز المعروض للمواطنين.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، كالتالي:

- تم ضبط 10 مخابز مخالفين للتوجية الوزارى رقم 37 لسنة 2020، لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 10:19 جرام

- ضبط عدد 2 مخبز للتصرف في عدد 9 شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام

- ضبط عدد 14 مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية

- ضبط 3 مخابز لتجميع 16 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام

- ضبط مخبز لوجود ميزان غير صحيح، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت مديرية تموين الدقهلية على استمرار حملاتها فى مواجهة المخالفين، من أجل ضبط المخالفات التموينية في شتى مناطق المحافظة.