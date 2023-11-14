بايدن: أتوقع إطلاق سراح المحتجزين في غزة قريبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يتوقع إطلاق سراح المحتجزين في غزة، قريبا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صدر عنها اليوم، ارتقاء نحو 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى إلى نحو 31700 جريح، وفقما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

صعوبة في حصر أعداد الشهداء في فلسطين

أوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أنها تواجه لليوم الثالث على التوالي، تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات شمال القطاع.

وبينت أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس 13 نوفمبر نحو 11255 شهيداً، بينهم 4.630 طفلاً، 3.130 امرأة، و682 مسناً، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 29 ألفاً.

أضافت أن أكثر من 3250 مدنياً ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.