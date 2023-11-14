يا فلسطيني.. محمد منير يدعم غزة بأغنية جديدة

لم يغب يوما صوت الكينج محمد منير عن التعبير عن مشاعر الشعوب تجاه القضايا الإنسانية وهذه الأيام ووسط حالة الحزن والاستياء التي تعيشها الشعوب العربية والعالم بسبب جرائم العدو الإسرائيلي وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم وقتل ودمار في غزة.

محمد منير يدعم فلسطين بأغنية

وقرر محمد منير أن يعبر بصوته ويقدم رسالة دعم للأشقاء في فلسطين ويشدو بأغنية جديدة عنوانها «يا فلسطيني»، وقال في تصريحات صحفية: «وسط هذه الظروف التي يشهدها العالم لا أملك غير حنجرتي أساندهم بها».

وتحمل الأغنية رسالة دعم لكل فلسطيني على ما يقدمه من تضحيات من أجل وطنه وتقول كلمات الأغنية:

ادي الشعب ان حب يرد

بحجارة بحجارة بحجارة

جندل تأمينك

ينصر دينك يا فلسطيني

والأغنية تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وتم تصويرها وسيتم عرضها خلال ساعات، من إخراج أحمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.

وقدم منير من قبل عدة أغنيات تحمل رسالة تضامن ودعم ووفاء للقضية الفلسطينية التي هي قضية كل عربي؛ ومنها «اتحدي لياليك يا غروب» و«القدس» و«العمارة العمارة» و«شجر الليمون».