خروج 25 مستشفى في غزة عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي

قالت الصحة الفلسطينية إن 25 من أصل 35 مستشفى في غزة خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، استهداف الفصائل الفلسطينية دبابتين للاحتلال بمحور غربي غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت عن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي وجزئي، منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الاجتياح البري لقطاع غزة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، منها أكثر من 25 آلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

أعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية بين دبابة ومدرعة، في مناطق توغل القوات الإسرائيلية، وذلك خلال 48 ساعة الماضية.