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22 شهيدا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس منذ فجر اليوم

كتب:

حسن سمير
06:12 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، باستشهاد 22 شخصا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس في غزة منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي وجزئي، منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الاجتياح البري لقطاع غزة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، منها أكثر من 25 آلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

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بقلم حسن سمير