ما هي أسباب ضيق التنفس بدون مجهود؟ علامات إنذار لا تتجاهلها

يشعر بعض الأشخاص أحيانًا بصعوبة في التنفس أو استنشقاء الهواء، بعد الانتهاء من التمارين الرياضية أو العمل لفترة طويلة، لكن من غير الطبيعي أن يشعر الشخص بحالة من ضيق التنفس دون أن يبذل أي مجهود على الإطلاق، وتختلف أسباب ضيق التنفس بدون مجهود.

في حالة عدم بذل الشخص أي مجهود، ثم يصاب بضيق التنفس الشديد، يشعر بحالة من الخوف والتوتر، لذا نستعرض خلال الفقرات التالية، أهم أسباب ضيق التنفس بدون مجهود، وذلك بحسب ما نشره موقع «doctor-ndtv».

أسباب ضيق التنفس بدون مجهود

1- إصابة الشخص بأمراض الرئة:

تعتبر أمراض الرئة من أكثر أسباب ضيق التنفس انتشارا، بحسب تقرير طبي نشره موقع «Mayo Clinic»، كما أن هناك مجموعة كبيرة من مشكلات الرئة مثل الوذمة الرئوية والسل، وهي ما ينتج عنها الإحساس الشديد بضيق التنفس، وتظهر أعراض ذلك المرض على أكثر من شكل منه:

- في بعض الحالات يوجد في الممرات الهوائية البلغم، مما يجعل الممرات الهوائية تضيق بشكل كبير، وبالتالي يصعب على الهواء المرور بسهولة عبر الرئتين، وعند التعرض لذلك يجب على الفور اللجوء إلى طبيب متخصص ليجري الفحوصات الطبية اللازمة.

2- الإصابة بأمراض القلب: يمكن أن تسبب أمراض القلب مشكلة كبيرة في الجهاز التنفسي للشخص، وبالتالي يصعب الاستنشاق بشكل سهل وبسيط، وذلك بحسب ما ذكرته مؤسسة القلب البريطانية، أن الشخص الذي يعاني من ضيق التنفس الحاد أثناء النشاط أو الراحة، يكون ذلك بسبب عدم وجود كمية كافية من «الأكسجين»، وهو ما يعتبر إشارة تنذر بوجود مرض قلبي خطير كالنوبة القلبية.

3- التعرض لمشاعر القلق على لمدة طويلة تتجاوز السنوات:

كشفت عدة دراسات عن أن التعرض لمشاعر الحزن لفترة طويلة، يجعل من السهل عدم القدرة على التنفس، وظهر ذلك جليا في فترة وباء كورونا، التي أثرت على الصحة العقلية والنفسية بشكل كبير، وبالتالي ينتج عنه ضيق شديد في التنفس والصدر، بالإضافة إلى الإحساس بالتعب والإرهاق سريعا، وبحسب ما أشارت إلأيه مؤسسة الرئة البريطانية، فإن القلق يمكن أن يؤثر على أجسادنا وأفكارنا ومشاعرنا بطرق مختلفة.

4- زيادة أو فقدان الوزن بشكل غير صحي: تعد الدهون المتراكمة في الجسم سببا رئيسيا في صعوبة التنفس، فضلا عنن الشخص الذي يخسر كمية كبيرة مكن وزنه، بيتعرض لحالة من ضيق التنفس، وعدم القدرة على الاستنشاق بسهولة.

5- الإصابة بالحساسية: تؤثر الحساسية على الجهاز التنفسي بشكل كبير، وتسبب صعوبة في التنفس أو الاستنشاق بشكل عادي، فضلا عن التعرض للسعال والصفير وضيق الصدر.

علامات تدل على الإصابة بنوبات القلب

هناك الكثير من العلامات التي تدل على النوبة القلبية، وفي هذه الحالة، من الضروري الإسراع إلى استشارة طبيب متخصص، حتى لا تتفاقم الحالة الصحية له، وفيما يلي أبرز تلك العلامات:

1- تعد أولى علامات الإصابة بنوبة قلبية الشعور بآلام في الصدر، وضيق في التنفس، وربما يعتقد البعض أن الأعراض طارئة أو مؤقتة، نتيجة لبذل مجهود أو قلة النوم مثلا، ولا يتخيلون أنهم قد يكونوا معرضين للإصابة بنوبة قلبية.

2- من أبرز علامات الإنذار على الإصابة بنوبة قلبية، هو الشعور بألم أو إزعاج في وسط الصدر، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

3- الرغبة في التقيئ والغثيان.

4- الشعور بالدوخة والإغماء أكثر من مرة في اليوم.

5- الإصابة بالأرق.

- الشعور بالنهجان وصعوبة التنفس.

- تساقط الشعر بشكل ملاحظ، يعتبر مؤشرًا واضحا على إصابة الشخص بأزمة قلبية.