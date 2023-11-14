افتتاح دوري الأنشطة الرياضية لطلاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

افتتح الدكتور علي مُحمد يوسف، نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لشؤون التعليم والطلاب، يرافقة جمال كمال عباس أمين عام الجامعة، والدكتورة ولاء محمود الشريف وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، دوري الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعة وذلك بناءً على توجيهات الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

ممارسة الرياضة

وأكد الدكتور جمال تاج، رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية على أن هذا الحدث يعكس رؤيتنا الراسخة في تعزيز النشاط الرياضي، وتحفيز الطلاب على ممارسة الرياضة والحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية، وأن هذا الدوري يأتي في إطار اهتمام الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعزيز دور النشاط الرياضي بالجامعات وأن هذا سيكون فرصة رائعة للطلاب لتعزيز روح المنافسة والتعاون والتفاعل الإيجابي فيما بينهم. وأنه متحمس لرؤية الأداء الرائع للفرق المشاركة.

كما توجه رئيس الجامعة بالشكر لجميع من ساهموا في تنظيم هذا الحدث و شجع الطلاب على المشاركة الفعالة والاستمتاع بأوقات ممتعة ومليئة بالإنجازات والنجاحات.

حدث رياضي

ومن جانبه أكد الدكتور علي يوسف، أن هذا الدوري يعتبر حدثا رياضيا مهما، حيث أن تشجيع النشاط الرياضي بين الطلاب هو جزء أساسي من رؤيتنا كجامعة، وأننا نؤمن بأن الرياضة تلعب دوراً حيوياً في تحسين الصحة واللياقة البدنية والنفسية للطلاب.

وبهذا الدوري، نأمل في تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم الرياضية ويجب أن نتحلى بالروح الرياضية ونتقبل الهزيمة تمامًا كما نفرح بالفوز وألا نترك فرصة في حال الهزيمة لإحباط العزيمة والإصرار والشغف، فالهزيمة لا تعني أبدا الفشل، لكنها تعني أننا يجب أن نتعلم ونتدرب أكثر.

وأعرب جمال عباس، الأمين العام للجامعة عن سعادته بهذا الدوري الهام، وأوضح أنه بناءً عليه سيجري اختيار الطلاب الموهوبين والمتميزين رياضيًا به للانضمام لمنتخب الجامعة والمشاركة في المسابقات والمباريات المقبلة.