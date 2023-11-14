وكيل وزارة الرياضة بالدقهلية تبحث فرص الاستثمار في مركز شباب ميت ضافر

تفقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب دكرنس، من بينها مركز شباب ميت ضافر، من أجل بحث فرص الاستثمار داخل المركز.

متابعة انتظام العمل في مركز الشباب

وقالت وكيل الوزارة، إن الجولة بدأت في مركز الشباب من خلال متابعة خط سير العمل والانضباط داخل مركز الشباب، وتفقد الملعب المنجل، وصالة الجيم وحديقة مركز الشباب، كما تأكدت من وجود إيصالات مقابل الإيجار.

كما تأكدت من وجود طفاية الحريق، خاصة مع وجود مصدر للغاز داخل مركز الشباب، والاطلاع على سجل الحضور والانصراف والتأكد من جود الموظفين في هذه الفترة، وشاهدت مكتبة المركز ودورات المياه، والتنبيه على نظافة المركز وعمل الصيانة الدورية داخل المركز.

بحث فرص الاستثمار

وأشارت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إلى أنه جرى بحث فرص الاستثمار بمركز الشباب بنظام حق الانتفاع، واستغلال المساحات الموجودة بالمركز تصلح لإقامة محلات بنظام حق الانتفاع، بالتعاون مع مسئولي الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأوضحت أن ملف تطوير مراكز الشباب الذي تتبناه الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يصل لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص في هذا التطوير من خلال الاستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن.