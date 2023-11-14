محافظة الدقهلية تحيل 128 مخالفة تموينية للنيابة

أعلنت محافظة الدقهلية عن إحالة اليوم 128 محضرًا بالمخالفات التموينية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد ضبط هذه المخالفات من قبل الأجهزة التنفيذية.

وقالت محافظة الدقهلية في بيان لها إن الحملات التموينية جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

الحملات شملت 8 مراكز

وأشار السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية إلى أن الحملات التي تم تنفيذها شملت عدد 8 من المراكز والمدن بنطاق المحافظة وهي المنزلة وبني عبيد وميت سلسيل ودكرنس ومنية النصر وأجا ومحلة دمنه حيث تم المرور على 115 مخبزًا.

تفاصيل المخالفات

وأضاف أن المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر إنتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين، ومحاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر تجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود فواتير ومحاضر تجميع مقررات تموينية ومحاضر تجميع دقيق بلدي.