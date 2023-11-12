نتيجة قرعة الحج 2024 محافظة الدقهلية.. ننشر الرابط

‎يتطلع الكثير في معرفة نتيجة قرعة الحج 2024 داخل محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بعد إجراء القرعة داخل نادي الشرطة التابع لمديرية أمن الدقهلية، والتي جاءت بحضور اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية.

وأوضحت محافظة الدقهلية أن قرعة الحج جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين لمتقدمين لقرعة الحج من خلال وزارة الداخلية.

وأكد اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية في بيان محافظة الدقهلية، أن وزارة الداخلية تقدم كل التسهيلات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وأنها تقوم بكافة الإجراءات التي تضمن أداء فريضة الحج بسهولة ويسر، وقدم التهنئة للمواطنين الذين جرى اختيارهم لأداء الفريضة بالقرعة العلنية.

نتيجة قرعة الحج 24 بمحافظة الدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية في بيان أن إجمالي عدد المتقدمين لقرعة الحجاج لهذا العام 2024 من مختلف مراكز ومدن المحافظة، بلغ 3,907 متقدمين، وإجمالي تأشيرات مديرية الأمن 1029 تأشيرة، وعدد تأشيرات كبار السن 3% بإجمالي 31 تأشيرة، ويتم إجراء القرعة لعدد 998 مواطنًا، ونسبة الاحتياط 50% 515 مواطنًا.

وأتاحت وزارة الداخلية الحصول على نتيجة قرعة الحج 24 في محافظة الدقهلية من خلال رابط محدد بالرقم القومي من هنا.