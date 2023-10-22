«وكيل رياضة الدقهلية» تبحث فرص استثمار وتطوير مركز شباب «عزب أشمون»

أجرت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، جولة تفقدية، لمتابعة الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب دكرنس، ومن ضمنها مركز شباب عزب أشمون، من أجل بحث الاستثمارات به.

مركز شباب الدقهلية

وتفقدت «عثمان» خلال الزيارة، مركز الشباب وتابعت خط سير العمل والانضباط داخله، وتفقدت أيضًا الملعب وصالة الجيم والحديقة وترابيزة البلياردو، وتنس الطاولة، وتأكدت من وجود إيصالات مقابل الإيجار.

وتأكدت من وجود طفاية الحريق، بالإضافة إلى الاطلاع على سجل الحضور والانصراف، والتأكد من وجود الموظفين في هذه الفترة، وشاهدت مكتبة المركز، وكذلك دورات المياه، والتنبيه على نظافة المركز وعمل الصيانة الدورية داخل المركز، وأثنت على العمل به.

وبحثت فرص الاستثمار بمركز الشباب بنظام حق الانتفاع، واستغلال المساحات الموجودة بالمركز تصلح لإقامة محلات بنظام حق الانتفاع، ووعدت ببحث فرص الاستثمار بالتعاون مع مسؤولي الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.